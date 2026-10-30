Польша предложила США 4 места для размещения военной базы

Министерство обороны Польши предлагает США четыре возможных места для размещения постоянной американской военной базы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью газете Rzeczpospolita представитель польского оборонного ведомства генерал Дариуш Луковский.

"Среди возможных мест - Вроцлав, Познань, Быдгощ и Щецин, - сказал он. - Окончательное решение [о месте размещения базы] примет президент Дональд Трамп". "Работа с нашей стороны начнется с того момента, когда будет [принято] решение о месте [строительства], роде войск и численности солдат", - указал Луковский.

По словам генерала, строительство постоянной базы займет не менее трех лет и обойдется примерно в 3 млрд злотых (около $750 млн). При этом Луковский уточнил, что еще несколько млрд злотых придется потратить на строительство инфраструктуры, необходимой для пребывания в Польше гражданского персонала и членов семей американских военнослужащих. Если на базе будет размещено 5 тыс. американских военных, то общее число американских граждан, прибывших в Польшу, может составить около 15 тыс. человек, считает генерал.

28 октября экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак (2018-2023 гг) заявил, что у Польши нет средств для строительства в стране постоянной военной базы США. "Нет ни одного злотого на [строительство базы], ни в бюджете этого года, ни в проекте бюджета на будущий год", - сказал он.