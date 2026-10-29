https://news.day.az/society/1870557.html В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист В городе Кяльбаджар произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Kia Sorento под управлением юридического консультанта Управления эксплуатации Кяльбаджарских водохозяйственных и мелиоративных систем Билала Нуриева потерял управление и перевернулся.
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист
В городе Кяльбаджар произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Kia Sorento под управлением юридического консультанта Управления эксплуатации Кяльбаджарских водохозяйственных и мелиоративных систем Билала Нуриева потерял управление и перевернулся.
В результате аварии водитель получил травмы, от которых скончался.
Отметим, что ранее Билал Нуриев служил офицером в правоохранительных органах.
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