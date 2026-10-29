В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист

В городе Кяльбаджар произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Kia Sorento под управлением юридического консультанта Управления эксплуатации Кяльбаджарских водохозяйственных и мелиоративных систем Билала Нуриева потерял управление и перевернулся.

В результате аварии водитель получил травмы, от которых скончался.

Отметим, что ранее Билал Нуриев служил офицером в правоохранительных органах.