https://news.day.az/politics/1870352.html ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности На данный момент на одном из военных полигонов в Армении строится палаточный городок, где участники 25-дневных сборов резервистов и будут проходить 10-дневную подготовку. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время правительственного часа в парламенте заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности
На данный момент на одном из военных полигонов в Армении строится палаточный городок, где участники 25-дневных сборов резервистов и будут проходить 10-дневную подготовку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время правительственного часа в парламенте заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
Папикян пояснил, что в этом им финансово помог Европейский фонд мира.
Он отметил, что сборы проводят в соответствии с военными специальностями участников.
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