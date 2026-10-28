ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности

На данный момент на одном из военных полигонов в Армении строится палаточный городок, где участники 25-дневных сборов резервистов и будут проходить 10-дневную подготовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время правительственного часа в парламенте заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

Папикян пояснил, что в этом им финансово помог Европейский фонд мира.

Он отметил, что сборы проводят в соответствии с военными специальностями участников.