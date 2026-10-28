Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,11 доллара США, или на 4%, до 122,49 доллара США.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 4,28 доллара, или на 3,68%, и составила 112,12 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 5,83 доллара, или на 6,08%, и составила 90 долларов за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 8,45 доллара, или на 6,6%, и составила 119,52 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, в среду цена одного барреля сырой нефти превысила 101 доллар.

"Таким образом, цены на нефть прервали двухсессионное снижение. Причиной стали распространившиеся сообщения о том, что США после промежуточных выборов призвали страны Персидского залива готовиться к возможной новой военной операции против Ирана.

Инвесторы также внимательно следили за результатами выборов в Израиле, которые могут повлиять на ход конфликта на Ближнем Востоке. По предварительным данным опросов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху имел примерно такой же уровень поддержки, как и лидер оппозиции Гади Айзенкот. Подсчет голосов продолжался.

В ходе избирательной кампании Айзенкот позиционировал себя как более умеренную альтернативу Нетаньяху. Он подчеркивал важность предотвращения реализации иранской ядерной программы и заявлял, что при необходимости этого можно добиться военным путем. Вместе с тем он охарактеризовал смену власти в Иране как "нереализуемую цель".

Между тем за неделю, завершившуюся 23 октября, запасы сырой нефти в США сократились примерно на 2 миллиона баррелей. Это указывает на сокращение предложения нефти", - отмечается в информации.