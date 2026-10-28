В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана

В Турции задержали еще одного журналиста, который делал публикации в социальных сетях против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, был задержан представитель организации Köklü Değişim Medya в провинции Хатай Ахмет Сапа.

Сообщается, что принятые в отношении него меры связаны с публикациями в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что представитель турецкого медиапроекта Köklü Değişim Medya в Стамбуле Мухаммед Эмин Йылдырым, ранее объявленный нежелательным лицом в Азербайджане, задержан сотрудниками полиции из-за публикаций в социальных сетях.

Напомним, 21 октября Азербайджан объявил нежелательными лицами 31 гражданина Турции, включая журналистов, политиков, ученых и писателей. Им запретили въезд в страну из-за заявлений и публикаций, которые были направлены против суверенитета, национальной безопасности и конституционного строя Азербайджана, а также содержали призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти и вражды.

Кроме того, после своих заявлений должности лишился главный советник президента Турции Октай Сарал.