Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО

Наша независимая политика снискала Азербайджану большое уважение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

"Наши международные контакты показывают, что мы позиционируем себя как сторона, снискавшая доверие и уважение международного сообщества", - добавил глава государства.