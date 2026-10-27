https://news.day.az/officialchronicle/1869922.html Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО Наша независимая политика снискала Азербайджану большое уважение. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО
Наша независимая политика снискала Азербайджану большое уважение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
"Наши международные контакты показывают, что мы позиционируем себя как сторона, снискавшая доверие и уважение международного сообщества", - добавил глава государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре