В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения»

29-30 октября в Азербайджанском национальном музее ковра состоится II научно-практическая конференция "Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения". Мероприятие, посвященное шестой годовщине победы в Отечественной войне будет организовано Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем ковра и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, основные цели конференции - расширить научное исследование истории азербайджанского оружиеведения, сформировавшегося с древнейших времен до наших дней; организовать обмен информацией об азербайджанском оружии, хранящемся в местных и зарубежных музеях, а также в личных коллекциях; углубить существующие знания в этой области и определить новые направления исследований.

Конференция включает следующие академические сессии: "Новые исследования в сфере азербайджанского оружиеведения", "Проблемы охраны, демонстрации и реставрации исторического оружия", "Место и роль исторического оружия в искусстве", "Образцы исторического оружия как составная часть азербайджанского художественного ремесленничества: восстановление традиции".

На мероприятии будут заслушаны 47 докладов специалистов из различных научных и образовательных учреждений и музеев Азербайджана и Турции, а также независимых исследователей, посвященных актуальным вопросам оружиеведения. Участники также обменяются мнениями и опытом, обсудят пути укрепления научных связей, перспективы реализации совместных исследовательских проектов в будущем и возможности сотрудничества в целях популяризации оружиеведения на международном уровне.

В ходе конференции будет представлен очередной выпуск журнала "İRS - Heritage", посвященный азербайджанскому оружиеведению.

Отметим, что материалы конференции подготовлены в формате электронного сборника и будут размещены на соответствующей платформе Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Данная научно-практическая конференция послужит стимулом для более системного развития исследований в области оружиеведения, являющейся важной составляющей национального культурного наследия.