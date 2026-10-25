Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО

В Париже, в зале Opéra отеля InterContinental Paris Le Grand, состоялась церемония награждения лауреатов 2026 года Академического общества поощрения и просвещения в области искусства, науки и литературы (Arts-Sciences-Lettres), основанного в 1915 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди лауреатов 111-го выпуска общества - наша соотечественница, проживающая во Франции, Заслуженная артистка Азербайджана, известная пианистка Аделя Алиева (Адель Беспалая-Алиева). Высшая комиссия по наградам Академического общества вручила музыканту диплом и платиновую медаль.

Аделя Алиева родилась в городе Баку, окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского. Артистка на протяжении многих лет живет во Франции. Она выступала с концертами более чем в 50 странах мира, популяризируя произведения азербайджанских композиторов на международном уровне. С 2001 года пианистка возглавляет Французскую международную музыкальную академию и является основателем Международного конкурса пианистов имени Адели Алиевой. В 2022 году за заслуги в области музыки А.Алиева была удостоена знака кавалера французского ордена Почетного легиона.

Академическое общество поощрения и просвещения в области искусства, науки и литературы (Arts-Sciences-Lettres) основано 12 ноября 1915 года Рене Фламаном (René Flament). Его главная цель - признание, поощрение и продвижение людей, которые своим талантом и трудом вносят значительный вклад в развитие культуры, искусства, науки и литературы.

Ежегодно общество организует торжественную церемонию на одной из престижных площадок Парижа. В присутствии многочисленных гостей награждаемым лицам вручаются дипломы к платиновым, золотым, вермей (позолоченным), серебряным, оловянным и бронзовым медалям. Награды присуждаются Высшей комиссией по наградам общества.

Кроме того, на основе выбора правления выдающимся деятелям из Франции и других стран вручаются большие золотые и большие позолоченные медали вместе с почетной плакеткой. Торжественная церемония сопровождается художественной программой и продолжается званым ужином.