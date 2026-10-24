Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов
Для меня большая честь от имени Национального организационного комитета приветствовать каждого из вас на этом историческом событии - первом чемпионате мира и фестивале FIFA среди юношей до 15 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Оргкомитета чемпионата мира и фестиваля U-15 Самир Шарифов.
"Азербайджан испытывает безграничную гордость, принимая этот первый чемпионат мира, объединивший национальные сборные 189 стран. Сегодня молодые футболисты, можно сказать, со всех уголков земного шара удостоились большой чести: они представляют свои страны на чемпионате мира. Мы высоко оцениваем эту дальновидную инициативу президента FIFA Джанни Инфантино, а также доверие, оказанное Азербайджану", - отметил С.Шарифов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре