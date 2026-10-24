Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews

Главный редактор газеты Azernews Эльнур Энвероглу дал интервью журналисту, аккредитованному при Государственном департаменте США, бывшему руководителю вашингтонского бюро TRT Озгюру Ташдану. В ходе беседы на турецком языке обсуждались вопрос ношения хиджаба в школах Азербайджана и правила внутреннего распорядка учебных заведений.

Как передает Day.Az, Энвероглу заявил, что дискуссии о головных платках в школах порой получают неверное направление и трактуются неправильно.

По его словам, речь не идет о давлении или запрете, направленных против исламских ценностей, ношения головного платка или права женщин на свободный выбор.

Главный редактор подчеркнул, что в основе вопроса лежат единые требования к школьной форме, которые действовали и ранее.

"К сожалению, порой из-за предоставления людям полной свободы эти внутренние правила не соблюдались должным образом. Если существует правило, его должны соблюдать все. Однако, когда правила нарушаются и кто-то приходит в школу в другой одежде, с украшениями или аксессуарами, остальные тоже начинают брать с него пример и вести себя аналогичным образом", - отметил он.

Энвероглу добавил, что требования к одежде в школах не направлены на ограничение свободы вероисповедания. Их цель - обеспечить равенство в образовательной среде и поддерживать внутреннюю дисциплину.