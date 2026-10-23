Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО

В Минске и Несвиже (Беларусь) состоялась II Международная научно-практическая конференция "Музейные инициативы на пространстве СНГ", объединившая специалистов музейной сферы для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и поиска новых возможностей международного сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского национального музея искусств.

Азербайджанский национальный музей искусств на конференции представили директор музея, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, заместитель директора по массовой работе Назрин Ширинова и руководитель отдела международных связей Рема Зейналова.

Ширин Меликова выступила с докладом "Использование искусственного интеллекта в экспозиционной деятельности и музейной практике: на примере Азербайджана, арабских стран и Центральной Азии". Она рассказала о возможностях применения искусственного интеллекта в музейной работе, его роли в организации экспозиций и перспективах внедрения новых технологий с учетом опыта различных регионов.

Назрин Ширинова представила доклад "Диверсификация музейной аудитории: социальные и образовательные инновации как средство превращения музея в культурно-просветительский центр". В своем выступлении она рассмотрела современные подходы к работе с различными группами посетителей, расширению музейной аудитории и развитию образовательных и социальных инициатив, позволяющих музеям находить новые формы взаимодействия с обществом.

Рема Зейналова в докладе "Международные проекты Азербайджанского национального музея искусств" рассказала о сотрудничестве музея с зарубежными партнерами, реализуемых международных инициативах и перспективах дальнейшего развития профессиональных и культурных связей.

Участие в конференции позволило сотрудникам Азербайджанского национального музея искусств поделиться профессиональным опытом и представить подходы учреждения к решению актуальных задач музейной сферы - от внедрения цифровых технологий до расширения взаимодействия с различными группами посетителей.

Обсуждение этих вопросов подтвердило важность международного профессионального диалога для развития музейной сферы. Сочетание современных технологий, образовательных инициатив и новых форм коммуникации открывает дополнительные возможности для сохранения и популяризации культурного наследия, а также укрепления сотрудничества между музеями разных стран.