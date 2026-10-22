Азербайджан и Италия укрепляют сотрудничество в сфере критического сырья

Азербайджан и Италия подписали Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важного сырья.

Как передает Day.Az , об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, документ был подписан в рамках рабочего визита в Италию совместно с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.

М.Джаббаров отметил, что декларация направлена на расширение промышленного партнерства между двумя странами и объединение ресурсного потенциала Азербайджана с технологическим опытом Италии.

По его словам, сотрудничество открывает новые возможности для совместных инициатив по развитию перерабатывающих мощностей и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.