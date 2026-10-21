В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова

В Buta Gallery 24 октября состоится открытие экспозиции "Два взгляда. Один мир", объединяющей произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.

Два художника. Два самобытных художественных языка. Один общий мир.Как выглядит один и тот же мир глазами двух разных художников? Как меняется реальность под влиянием памяти, чувств, воображения и личного опыта?

Выставка исследует диалог между художественным наследием и индивидуальным творческим самовыражением. Связь между двумя художниками имеет более глубокий смысл, чем само их участие в одной выставке. Эльшан Караджа и Намиг Мамедов, связанные отношениями мастера и ученика, представляют двух художников, обращающихся к общей художественной традиции, но обладающих собственными творческими почерками. Эта преемственность ведет не к повторению, а, напротив, открывает путь к развитию индивидуального самовыражения. Их творческий диалог демонстрирует, как художественное наследие может вдохновлять новые взгляды и самостоятельные творческие поиски.

Основатель и директор Buta Gallery Зарифа Асадова отметила, что "Два взгляда. Один мир" - это не просто встреча двух художественных практик.

"Выставка также приглашает задуматься о самой природе восприятия: о том, как личный опыт влияет на то, что мы видим, как память преобразует наши воспоминания и как воображение наделяет окружающий мир новыми смыслами. На пересечении привычного и неожиданного, движения и тишины, внешнего мира и внутреннего пространства выставка приглашает зрителя взглянуть на реальность по-новому и открыть для себя возможность воспринимать ее с разных сторон", - отметила Зарифа Асадова.

Для Buta Gallery эта выставка продолжает последовательную работу по созданию диалога между художественным наследием Азербайджана и современными взглядами. На протяжении многих лет галерея занимается сохранением, представлением и популяризацией азербайджанского искусства, создавая пространство, в котором встречаются разные поколения, художественные подходы и индивидуальные видения. В выставке "Два взгляда. Один мир" эта миссия приобретает особое значение: объединяя два самобытных художественных голоса, укорененных в общей творческой традиции, экспозиция показывает, как художественное наследие может развиваться и обретать новые смыслы через индивидуальное выражение.

Выставка будет представлена до 24 ноября. Вход свободный.

Место проведения: Buta Gallery - Баку, улица Зарифы Алиевой, 28

Страница в Instagram https://www.instagram.com/butagallery?vrfl=MW5tbzhrMWs0azBmcg%3D%3D

Веб-сайт: www.butagallery.com

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az