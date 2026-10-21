В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции

После присоединения Азербайджана к Конвенции об общей транзитной процедуре компании страны смогут использовать единую декларацию, единую гарантию и единую транзитную процедуру при перевозках из Баку в любую точку общей транзитной зоны, объединяющей 41 страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду старший международный эксперт по торговле и Всемирной торговой организации (ВТО) Мариус Бордалба на бизнес-форуме ЕС - Азербайджан в Баку.

По его словам, проект, финансируемый Европейским союзом, оказывает поддержку Государственному таможенному комитету Азербайджана в работе по присоединению страны к Конвенции об общей транзитной процедуре.

"Присоединение к конвенции позволит ускорить пересечение границ, перейти к полностью электронному оформлению, сократить расходы на гарантии и обеспечить применение единых правил, требований и сроков во всех странах общей транзитной зоны. Кроме того, конвенция обеспечивает правовую определенность в вопросах ответственности, запросов и претензий.

С начала октября в рамках этой работы были проведены три мероприятия при участии Государственного таможенного комитета", - отметил он.

По словам эксперта, в первом круглом столе участвовали представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Бакинского порта. Участники обсудили существующий опыт транзитных перевозок, возникающие проблемы, ожидания от присоединения к конвенции и готовность компаний к участию в новой системе.

"Второе мероприятие было посвящено транзитным гарантиям в рамках конвенции. В нем приняли участие организации, предоставляющие гарантии, банки, страховые компании, ABADA и Центральный банк Азербайджана.

Третий круглый стол состоялся на прошлой неделе с участием азербайджанских экономических операторов, в том числе представителей компаний, работающих в рамках системы "зеленого коридора", и таможенных представителей. В ходе встречи также были собраны данные для оценки операционной готовности", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС - Азербайджан, посвященный 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном и десятилетию проведения форума. В этом году мероприятие проходит под девизом "Объединяя коридоры: связанность и инфраструктура". Основное внимание уделяется развитию транспортной связанности и инфраструктуры, укреплению экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также расширению региональной торговли и инвестиций.

Программа форума включает дискуссии высокого уровня, тематические сессии и деловые встречи с участием представителей государственного и частного секторов.