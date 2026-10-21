В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана

Интерес европейских инвесторов к Карабаху, Восточному Зангезуру и Нахчывану растет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в восьмом издании доклада "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26", финансируемого Европейским союзом и подготовленного консорциумом VM Europe.

Отчет представляет обновленную оценку экономической и деловой среды Азербайджана с точки зрения европейских компаний, работающих на местном рынке. Доклад основан на результатах опросов и углубленных интервью с европейскими предприятиями и рассматривает ключевые факторы, влияющие на инвестиционный климат, отраслевые возможности, ограничения для бизнеса, динамику рынка труда, устойчивое развитие, цифровизацию и более широкую повестку реформ, определяющую траекторию экономического развития Азербайджана.

Результаты опроса свидетельствуют о значительном интересе европейских компаний к Карабаху, Восточному Зангезуру и Нахчывану как к потенциальным направлениям для инвестиций. Сравнение результатов опросов 2024 и 2025 годов указывает на заметное усиление практической вовлеченности европейских компаний в деятельность в Карабахе и Восточном Зангезуре при сохранении интереса к будущим инвестициям.

"Доля компаний, сообщивших, что они уже начали работать в этих регионах, существенно выросла - с 8% в 2024 году до 19,4% в 2025 году. При этом доля компаний, которые готовятся к выходу на рынок или ожидают подходящей инвестиционной возможности, в целом осталась стабильной. Это свидетельствует о том, что часть инвестиционного интереса, зафиксированного в предыдущем опросе, могла трансформироваться в реальную деловую активность", - говорится в докладе.

Вместе с тем, как отмечается, результаты сравнения следует интерпретировать с определенной осторожностью, поскольку в опросе 2025 года соответствующий вопрос охватывает также Нахчыван, тогда как в 2024 году речь шла только о Карабахе и Восточном Зангезуре. Результаты исследования демонстрируют особенно высокий интерес европейских компаний к ведению деятельности в Нахчыване.

"Хотя восстановительные работы непосредственно не затронули большинство европейских компаний, они оказали положительное косвенное влияние на экономику в целом и способствовали увеличению спроса на логистические услуги. Основную часть строительных работ выполняют турецкие компании, тогда как европейские предприятия преимущественно участвуют в перевозке грузов из Европы. Непосредственно в проектах по восстановлению участвует лишь небольшое число компаний из ЕС. Те из них, кто задействован в таких проектах, зачастую привлекаются в качестве субподрядчиков турецкими партнерами и, как правило, работают на втором или третьем уровне субподряда. При этом европейские компании проявляют интерес к участию в восстановлении посредством поставок продукции и оказания услуг", - говорится в отчете.

Как говорится в докладе ЕС, финансовым компаниям могли бы быть полезны ознакомительные деловые поездки в регион, позволяющие лучше оценить местные возможности.

"Кроме того, для формирования активов и создания основы для последующего эффективного кредитования бизнеса необходимы программы профессионального обучения и развития предпринимательских компетенций, непосредственно связанные с практическим развитием предприятий", - отмечается в материале.