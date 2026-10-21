Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан

57 процентов опрошенных европейских компаний оценили текущую экономическую ситуацию в Азербайджане как удовлетворительную.

Опрос проводился в рамках подготовки восьмого издания доклада "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26", финансируемого Европейским союзом и подготовленного консорциумом VM Europe.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в среду руководитель команды Бизнес-форума ЕС - Азербайджан на 2024-2026 годы Айтен Ахундова на Бизнес-форуме ЕС - Азербайджан 2026 в Баку.

По ее словам, общая оценка делового климата в стране также оказалась удовлетворительной, однако результаты несколько ниже прошлогодних показателей.

А.Ахундова связала это главным образом с геополитической ситуацией в регионе.

"Политическая и социальная стабильность по-прежнему оценивается как один из положительных факторов. Среди других преимуществ были названы надежность и стоимость энергоресурсов, а также эффективность логистики, транспорта и транспортной связанности.

В то же время компании выделили ряд вопросов, требующих решения. Среди них - качество профессионального образования и подготовки кадров в Азербайджане, доступ к финансированию, деловая этика и платежная дисциплина, доступ к новым технологиям, а также исследования и разработки.

52 процента опрошенных европейских компаний планируют расширить свою деятельность в Азербайджане в ближайшие несколько лет, а 25 процентов намерены сохранить ее на прежнем уровне", - отметила она.

По словам А.Ахундовой, эти показатели также несколько ниже прошлогодних, что может быть связано с геополитической ситуацией.

Среди трех наиболее привлекательных факторов для компаний она назвала доступ к коммерческим партнерам и клиентам, стратегические партнерства и альянсы, а также доступ к внутреннему рынку.

"Среди неиспользованных инвестиционных возможностей были отмечены низкие производственные затраты, доступ к физической инфраструктуре, а также к природным ресурсам и сырью.

К основным факторам, влиявшим на деятельность компаний в последние годы, относятся ограниченный размер рынка, война в Украине и другие глобальные конфликты, а также бюрократия", - сказала она.

Отчет представляет обновленную оценку экономической и деловой среды Азербайджана с точки зрения европейских компаний, работающих на местном рынке. Доклад основан на результатах опросов и углубленных интервью с европейскими предприятиями и охватывает ключевые факторы, влияющие на инвестиционный климат, отраслевые возможности, ограничения для бизнеса, динамику рынка труда, устойчивое развитие, цифровизацию и более широкую повестку реформ, определяющую траекторию экономического развития Азербайджана.

Отметим, что в Баку проходит Бизнес-форум ЕС - Азербайджан, посвященный 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном и десятилетию проведения форума. В этом году мероприятие проходит под девизом "Объединяя коридоры: связанность и инфраструктура". Основное внимание уделяется развитию транспортной связанности и инфраструктуры, укреплению экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также расширению региональной торговли и инвестиций.

Программа форума включает дискуссии высокого уровня, тематические сессии и деловые встречи с участием представителей государственного и частного секторов.