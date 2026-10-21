Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев

В настоящее время Азербайджан сотрудничает с 52 странами в сфере обмена опытом ASAN xidmət. В шести странах на основе этого опыта функционируют более 600 сервисных центров.

Как передает Day.Az, об этом заявил в среду председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на мероприятии, посвященном пятилетию деятельности Инновационного центра развития ASAN, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что Инновационный центр развития ASAN играет важную роль в передаче опыта ASAN xidmət зарубежным странам.

"Под экспортом ASAN xidmət мы подразумеваем передачу знаний и опыта. Этот процесс осуществляется посредством тренингов. В этом направлении важную роль играют тренеры Центра, а также другие привлекаемые им обучающие платформы", - отметил У. Мехтиев.

Глава Госагентства подчеркнул, что основной целью создания ASAN xidmət по инициативе Президента Ильхама Алиева было формирование нового подхода и культуры обслуживания во взаимоотношениях между государственными служащими и гражданами. В соответствии с поручением о распространении этого опыта среди других учреждений и в других сферах был создан Инновационный центр развития ASAN.

У. Мехтиев назвал успешным результатом проведение Центром за пять лет 850 тренингов, охвативших более 35 тысяч участников, и отметил важность дальнейшего развития его деятельности.

Он также пригласил тренеров и тренинговые компании, работающие в Азербайджане, к сотрудничеству с Центром.

"Этот Центр является платформой для тренеров и тренинговых компаний, работающих в нашей стране. Приглашаю их воспользоваться созданными возможностями. Наш Центр открыт для сотрудничества со всеми тренерами и тренинговыми компаниями", - добавил глава Госагентства.