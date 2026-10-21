В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения

За пять лет деятельности Центр инновационного развития ASAN внедрил в процесс обучения шесть новых инновационных инструментов.

Как передает Day.Az, об этом заявила руководитель Центра инновационного развития ASAN Айсель Джабраилова в среду на отчетном мероприятии, посвященном пятилетию деятельности Центра, сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, одним из основных направлений работы Центра являются тренинги по развитию мягких навыков, разработанные на основе опыта ASAN xidmət. Они охватывают такие темы, как обеспечение удовлетворенности граждан, управление эмоциями и временем, а также коммуникативные навыки.

"Обучение предполагает не только передачу теоретических знаний, но и немедленную проверку практических навыков. Поэтому на тренингах мы используем новые инструменты и программы симуляции", - сказала А.Джабраилова.

Она отметила, что для повышения доступности обучения в регионах были организованы онлайн-программы. Кроме того, Центр проводил краткосрочные и долгосрочные тренинги по различным направлениям, включая государственные закупки и управление человеческими ресурсами.

Джабраилова также сообщила, что в рамках программы по повышению грамотности в области искусственного интеллекта за полтора года более 7 тысяч граждан приняли участие в онлайн- и очных тренингах. Уровень удовлетворенности участников программой составил 98 процентов.

"Тренинги по искусственному интеллекту проводятся как в Баку, так и в регионах. Разрабатываются отдельные программы для учителей, юристов, медиаторов, медицинских работников и представителей других профессий. По мере появления новых инструментов мы также обновляем содержание тренингов", - добавила она.