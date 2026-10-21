https://news.day.az/politics/1868519.html Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО В Азербайджане завершились совместные тактико-летные учения "Встреча соколов - 2026", в которых приняли участие авиация и силы противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО
В Азербайджане завершились совместные тактико-летные учения "Встреча соколов - 2026", в которых приняли участие авиация и силы противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что в ходе учений, проходивших поэтапно в соответствии с планом, военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокую боевую готовность и точно выполнили поставленные задачи.
В министерстве подчеркнули, что профессионализм участников учений способствовал повышению боевой эффективности и слаженности взаимодействия между подразделениями двух стран.
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