SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) могла бы использовать свои финансовые ресурсы для инвестиций в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе Европейского союза "Развитие торгового сектора в Азербайджане: политика, ограничения и возможности".

Согласно докладу, Карбамидный завод SOCAR, SOCAR Methanol и SOCAR Polymer внесли значительный вклад в рост ненефтяного экспорта. Эти предприятия позволили наладить производство продукции с более высокой добавленной стоимостью вместо прямого экспорта природного газа.

"Комплекс SOCAR Polymer, расположенный в Сумгайытском химическом промышленном парке и включающий заводы по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, введенные в эксплуатацию в 2018-2019 годах, сыграл ключевую роль в расширении производственных мощностей Азербайджана в сфере полимеров. Перерабатывая сырье, полученное из природного газа, внутри страны и экспортируя полимерную продукцию с более высокой добавленной стоимостью, SOCAR Polymer внесла существенный вклад в увеличение стоимости экспорта соответствующих категорий полимеров в 2020-2024 годах, дополнительно поддержав стратегию диверсификации экспорта Азербайджана", - говорится в докладе.

По мнению авторов исследования, опираясь на достигнутые результаты, SOCAR могла бы направить свои финансовые ресурсы на инвестиции в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли, выходящие за рамки нефтехимии.

"На первоначальном этапе это могло бы включать, например, производство готовых изделий на основе полимеров - упаковки, пластиковых труб, строительных материалов, технических пластмасс и другой продукции. В дальнейшем ассортимент мог бы быть расширен за счет синтетических волокон для текстильной промышленности и технического текстиля с более высокой степенью переработки полимерного сырья; удобрений и агрохимической продукции; синтетического каучука и эластомеров для автомобильной, строительной и других промышленных отраслей; а также высокотехнологичных промышленных материалов, таких как углеродные волокна и композитные материалы", - отмечается в докладе.

По мнению ЕС, такие инвестиции помогли бы трансформировать деятельность SOCAR, расширив ее традиционную ориентацию на сырьевой и энергетический секторы и сформировав более широкую промышленную и экспортную экосистему.

"В этой связи непосредственным примером для SOCAR может стать опыт национальных нефтегазовых компаний Казахстана (KazMunayGas), Объединенных Арабских Эмиратов (ADNOC), Саудовской Аравии (Saudi Aramco) и Малайзии (PETRONAS), которые развивают более широкие промышленные и экспортные экосистемы на основе нефтегазового сырья", - говорится в материале.