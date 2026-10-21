https://news.day.az/world/1868541.html Стивен Уиткофф прибыл в Россию Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в Международном аэропорту Пулково американского представителя встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Стивен Уиткофф прибыл в Россию
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в Международном аэропорту Пулково американского представителя встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Сегодня в Санкт-Петербурге запланирована встреча президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.
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