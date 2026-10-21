В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok

В школах в Азербайджане ограничили доступ к TikTok.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, выступая в среду на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

"В целях обеспечения безопасности детей и молодежи в школах ограничен доступ к платформе TikTok, а также заблокирован доступ почти к 200 страницам с вредоносным контентом, пропагандирующим терроризм и наркотики", - сказал он.

По его словам, контент, размещаемый с помощью современных технологий, особенно в социальных сетях, не всегда носит позитивный характер. Среди него немало вредоносных материалов.

"В последнее время развитие технологий привело к тому, что обработка огромных объемов информации, ее правильный анализ и принятие верных решений стали задачами, которые человеку трудно выполнять самостоятельно. Человеческий мозг не способен за короткое время обработать такой объем информации и принять решение. Современные технологии позволяют справляться с этой задачей", - отметил он.

Ф. Гурбанов добавил, что закрытие школ во время пандемии и переход на онлайн-обучение помогли продолжить образовательный процесс, однако привели к сокращению живого общения и определенным трудностям с социализацией детей.