В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО

Задержан мужчина, обманывавший граждан под видом оказания услуг по стирке ковров.

Как сообщает Day.Az, в полицию поступили многочисленные обращения по поводу невозвращения ковров, переданных одной из компаний по стирке ковров в Баку, и присвоения предварительно оплаченных денежных средств.

В результате оперативных мероприятий, проведенных полицией Хазарского района, был установлен и задержан Даянат Ахадов, подозреваемый в совершении данного преступления.

Установлено, что мужчина принимал у граждан ковры и оплату за услуги, однако не выполнял заказы. Часть принятых ковров обнаружили на складах, расположенных в поселке Бина.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.