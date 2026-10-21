В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО
Задержан мужчина, обманывавший граждан под видом оказания услуг по стирке ковров.
Как сообщает Day.Az, в полицию поступили многочисленные обращения по поводу невозвращения ковров, переданных одной из компаний по стирке ковров в Баку, и присвоения предварительно оплаченных денежных средств.
В результате оперативных мероприятий, проведенных полицией Хазарского района, был установлен и задержан Даянат Ахадов, подозреваемый в совершении данного преступления.
Установлено, что мужчина принимал у граждан ковры и оплату за услуги, однако не выполнял заказы. Часть принятых ковров обнаружили на складах, расположенных в поселке Бина.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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