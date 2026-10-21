В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана

В Азербайджане внедряются новые подходы к расчету страховых тарифов с учетом индивидуальных рисков, при этом важную роль в этом процессе играют цифровые технологии и анализ данных.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела надзора за страховыми посредниками Центрального банка Азербайджана Рамин Джафаров в среду на тренинге "Роль страхового сектора в финансовой устойчивости", сообщает корреспондент Trend.

По его словам, цифровая трансформация страхового сектора способствует повышению эффективности деятельности страховых компаний и предоставлению клиентам персонализированных услуг.

Р.Джафаров отметил, что благодаря развитию страховых технологий (insurtech) процессы предоставления страховых продуктов, урегулирования страховых случаев и осуществления выплат становятся быстрее и эффективнее. Кроме того, расширяется использование искусственного интеллекта и чат-ботов в этих процессах.

По словам представителя ЦБА, цифровизация открывает новые возможности для оценки страховых рисков. Если при традиционном подходе страховые продукты формировались с учетом общих характеристик определенных групп потребителей, то анализ данных и искусственный интеллект позволяют рассчитывать тарифы на основе индивидуального профиля риска.

В качестве примера он привел автомобильное страхование. По его словам, андеррайтинг на основе данных позволяет отдельно учитывать индивидуальные показатели риска застрахованного лица.

"Ранее выдача доверенности другому лицу на управление автомобилем могла влиять на размер страховой премии и приводить к ее увеличению. Новый подход позволяет отдельно оценивать индивидуальный профиль риска застрахованного лица. Выдача доверенности другому лицу не означает автоматического изменения индивидуального страхового тарифа застрахованного лица", - заявил Р.Джафаров.

Он также отметил, что разработка продуктов с учетом потребностей клиентов остается одним из направлений развития страхового сектора. В частности, дополнительное покрытие по добровольному страхованию гражданской ответственности наряду с обязательным страхованием автомобилей расширяет возможности защиты клиентов.

Дополнительные возможности предоставляют и страховые продукты, которые активируются при возникновении конкретной потребности. Например, туристическую страховку можно оформить для краткосрочной поездки за границу, в том числе на срок от трех до пяти дней.

Р.Джафаров подчеркнул, что оценка климатических рисков также приобретает все большее значение для страхового сектора. Риски, связанные со стихийными бедствиями и погодными явлениями, требуют от страховых компаний применения новых моделей оценки.

По его словам, для выявления катастрофических рисков большое значение имеет разработка карт рисков. Учитывая расположение Азербайджана в сейсмической зоне, ведется работа по созданию карты рисков страны с привлечением зарубежных специалистов.