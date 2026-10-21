Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО

В Украине впервые эвакуировали раненого военнослужащего с линии фронта с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает Day.Az, Вооруженные силы Украины опубликовали видеозапись операции.

По имеющимся данным, военнослужащий получил ранение на участке, где наземная эвакуация фактически невозможна.

На видео видно, как военные наблюдают за ходом операции из пункта управления. Дрон поднимает раненого военнослужащего в воздух, вывозит его из опасной зоны и благополучно доставляет к месту посадки.

Сообщается, что для операции использовали беспилотник "Ayudag-6", предназначенный для перевозки тяжелых грузов. Во время эвакуации аппарат преодолел расстояние в 62 километра за 1 час 14 минут.

При этом место и дата проведения операции не раскрываются.

Представляем соответствующие кадры: