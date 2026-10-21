Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции

Убытки страховых компаний в результате беспорядков во Франции могут составить до 1,2 млрд евро.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на оценки аналитиков Morningstar DBRS.

По данным издания, если беспорядки продолжатся, размер ущерба может увеличиться. Аналитики также прогнозируют, что в дальнейшем подобные инциденты могут ежегодно приводить к убыткам на сотни миллионов евро.

По предварительной оценке министра торговли Франции Сержа Папена, в результате беспорядков по всей стране пострадали не менее 3 тыс. коммерческих предприятий.