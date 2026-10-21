Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА

Знаменитый 41-летний американский форвард, четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс официально дебютировал за свой новый клуб - "Филадельфия Сиксерс". В ночь с 20 на 21 октября его новая команда провела матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Никс" на паркете легендарной арены "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первая игра за новый коллектив завершилась для Джеймса победой: "Филадельфия" обыграла хозяев со счетом 106:100. Сам Леброн набрал в своем дебютном матче 14 очков. Самым результативным игроком у победителей стал Тайриз Макси с 28 очками, а в составе "Нью-Йорка" больше всех очков набрал Джейлен Брансон (21).

В минувшее межсезонье баскетболист подписал с "Сиксерс" двухлетний контракт. До этого перехода форвард выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", с которыми выиграл чемпионский титул в 2020 году, а в сезоне-2025/2026 набирал в среднем 20 очков, 6,1 подбора и 7,1 передачи за матч. Стартовавший сезон-2026/2027 стал для легендарного игрока уже 24-м в карьере.