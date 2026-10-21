В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО

В связи с пожаром в Хазарском районе Баку 21 октября примерно в 02:30 в отделение скорой медицинской помощи Клинического медицинского центра была госпитализирована женщина 1990 года рождения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в TƏBİB.

"Пациентке, у которой было диагностировано токсическое воздействие неуточненных газов, дымов и паров, оказана необходимая медицинская помощь. Поскольку состояние пациентки было оценено как удовлетворительное, она была выписана домой для амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.

09:41

В Баку в поселке Бузовна Хазарского района произошел пожар в квартире жилого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на улице Мустафы Субхи поступила на горячую линию "112" ведомства. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Пожар возник на кухне квартиры, расположенной на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 60 кв. м сгорели горючие конструкции кухни на площади 9 кв. м. Остальную часть квартиры и другие квартиры здания удалось защитить от огня.

В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.