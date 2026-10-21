В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО

В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан, посвященный 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном и 10-летию проведения форума.

Как сообщает в среду корреспондент Trend, в этом году мероприятие прошло под темой "Объединяя коридоры: связанность и инфраструктура", передает Day.Az.

Основное внимание было уделено развитию транспортной связанности и инфраструктуры, укреплению экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также расширению региональной торговли и инвестиций.

Программа включала дискуссии высокого уровня, тематические сессии и деловые встречи с участием представителей государственного и частного секторов.

Выступая на мероприятии, глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич заявила, что Европейская комиссия работает над привлечением частных инвестиций европейских компаний в стратегические секторы экономики Азербайджана, в том числе в возобновляемую энергетику.

По ее словам, делегация ЕС в Азербайджане совместно с коллегами из Европейской комиссии в Брюсселе работает над содействием европейским частным инвестициям в страну.

"Предсказуемые условия для инвестиций и равные условия конкуренции имеют особое значение для европейских компаний, заинтересованных в инвестировании в Азербайджан. Ранее в октябре Европейская комиссия организовала в Брюсселе круглый стол ЕС-Азербайджан по вопросам бизнеса в сфере "чистой" энергетики с участием европейских деловых ассоциаций. Европейский союз и Азербайджан официально возобновили переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое должно заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 года", - сказала она.

По ее словам, уже состоялись два раунда переговоров - в Брюсселе и Баку, процесс продолжается.

Глава представительства ЕС подчеркнула, что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а энергетика продолжает играть центральную роль в двустороннем сотрудничестве. Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов для ЕС, в частности через Южный газовый коридор: "При этом сотрудничество расширяется в сферах возобновляемой энергетики, ветроэнергетики и "зеленого" перехода".

В рамках форума также были представлены основные выводы отчета о деловом климате ЕС в Азербайджане за 2025-2026 годы, подготовленного по итогам опроса европейских компаний, проведенного с января по июль 2026 года, а также исследование "Развитие торгового сектора в Азербайджане: политика, ограничения и возможности".

Как заявила в среду руководитель команды Бизнес-форума ЕС - Азербайджан на 2024-2026 годы Айтен Ахундова, 57 процентов опрошенных европейских компаний оценили текущую экономическую ситуацию в Азербайджане как удовлетворительную.

Опрос проводился в рамках подготовки восьмого издания доклада "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26", финансируемого Европейским союзом и подготовленного консорциумом VM Europe.

По ее словам, общая оценка делового климата в стране также оказалась удовлетворительной, однако результаты несколько ниже прошлогодних показателей.

А.Ахундова связала это главным образом с геополитической ситуацией в регионе.

"Политическая и социальная стабильность по-прежнему оценивается как один из положительных факторов. Среди других преимуществ были названы надежность и стоимость энергоресурсов, а также эффективность логистики, транспорта и транспортной связанности.

В то же время компании выделили ряд вопросов, требующих решения. Среди них - качество профессионального образования и подготовки кадров в Азербайджане, доступ к финансированию, деловая этика и платежная дисциплина, доступ к новым технологиям, а также исследования и разработки.

52 процента опрошенных европейских компаний планируют расширить свою деятельность в Азербайджане в ближайшие несколько лет, а 25 процентов намерены сохранить ее на прежнем уровне", - отметила она.

По словам А.Ахундовой, эти показатели также несколько ниже прошлогодних, что может быть связано с геополитической ситуацией.

Среди трех наиболее привлекательных факторов для компаний она назвала доступ к коммерческим партнерам и клиентам, стратегические партнерства и альянсы, а также доступ к внутреннему рынку.

"Среди неиспользованных инвестиционных возможностей были отмечены низкие производственные затраты, доступ к физической инфраструктуре, а также к природным ресурсам и сырью.

К основным факторам, влиявшим на деятельность компаний в последние годы, относятся ограниченный размер рынка, война в Украине и другие глобальные конфликты, а также бюрократия", - сказала она.

Далее, мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

Руководитель регионального представительства ЕИБ по Южному Кавказу (Тбилиси) Стелла Ренита отметила, что ЕИБ рассматривает возможности финансирования проектов в сфере транспортной связанности Азербайджана, в том числе железной дороги Север-Юг.

По ее словам, в настоящее время банк изучает инвестиционные возможности в сфере транспортной связанности Азербайджана, включая конкретные проекты, такие как железная дорога Север-Юг.

"Мы также рассматриваем другие направления связанности. Речь идет не только о транспортной инфраструктуре, но и об энергетике, а также цифровой сфере", - отметила она.

В качестве примеров рассматриваемых проектов С.Ренита назвала проект цифровой связанности Черного моря и проект "Каспийско-Черноморский зеленый энергетический коридор".

По ее словам, на следующий день после форума должна состояться презентация технико-экономического обоснования последнего проекта, в котором участвует ЕИБ.

Говоря о деятельности банка в регионе, она сообщила, что объем его кредитного портфеля в странах Южного Кавказа составляет около 4 миллиардов евро. Значительная часть финансирования направляется на инфраструктурные проекты, в частности на строительство дорог.

В качестве примера Ренита привела автомагистраль Восток - Запад в Грузии, являющуюся частью Среднего коридора. По ее словам, ЕИБ инвестировал в этот проект около 1 миллиарда евро.

"Банк поддерживает частный сектор преимущественно посредством кредитования через местные банки, которые направляют средства малым и средним предприятиям. Около 120 предприятий уже воспользовались финансированием ЕИБ.

Банк также предоставляет техническую помощь при подготовке и реализации проектов. В Азербайджане такая помощь, в частности, была оказана для оценки безопасности коридора Бёюк-Кесик, что должно стать основой для дальнейшей реализации проекта.

ЕИБ сотрудничает с другими международными финансовыми институтами и участвует в совместном финансировании проектов. В частности, у банка есть соглашение о взаимном доверии с Европейским банком реконструкции и развития, которое упрощает подготовку и реализацию проектов, в том числе в части закупочной документации", - сказала она.

А глава Бакинского представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Натали Муравидзе заявила, что Банк продолжит поддерживать развитие морской инфраструктуры и логистики в рамках Среднего коридора.

По ее словам, поддержка устойчивого транспорта и региональной связанности является одним из основных направлений стратегии ЕБРР для Азербайджана, утвержденной в 2025 году и рассчитанной на четыре года.

Она отметила, что банк начал финансировать проекты, связанные со Средним коридором, еще до того, как этот маршрут приобрел широкую известность.

"В частности, ЕБРР профинансировал приобретение Азербайджанским каспийским морским пароходством сухогрузов для работы в международных водах. Они используются для обслуживания Среднего коридора.

В будущем мы планируем расширять инвестиции в морскую инфраструктуру по мере достижения существующими мощностями определенных пределов", - отметила представитель банка.

Кроме того, ЕБРР профинансировал расширение порта Актау в Казахстане, а недавно подписал соглашение, связанное с выпуском облигаций национальной железнодорожной компании Казахстана.

Она также сообщила о поддержке развития логистического центра и складских помещений в Свободной экономической зоне Алят за счет финансирования частного сектора.

По ее словам, подобные инвестиции позволяют сделать транспортные и логистические процессы вдоль Среднего коридора более экологичными.

"При оценке эффективности коридора важно учитывать не только объем перевозимых товаров или количество проходящих контейнеров, но и дополнительную экономическую стоимость, создаваемую благодаря взаимодействию всех ключевых участников маршрута.

При этом речь идет не только об Азербайджане, но и обо всех странах, расположенных вдоль Среднего коридора", - отметила она.

Отметим, что форум проводится с 2016 года и служит площадкой для диалога между государственными органами, европейскими и азербайджанскими компаниями, деловыми ассоциациями, торговыми палатами и международными организациями.