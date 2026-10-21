Азербайджан призвал ООН играть более активную роль в поиске пропавших без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателем Комитета по насильственным исчезновениям в рамках работы Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Насильственные исчезновения подрывают основополагающие ценности любого общества, приверженного правам человека и основным свободам. Решение этой проблемы, включая установление судеб и местонахождения пропавших без вести, требует строгого соблюдения обязательств, предусмотренных международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека.

Выполнение соответствующих обязательств и эффективное международное сотрудничество имеют первостепенное значение для надлежащего решения проблемы и облегчения страданий пострадавших, их семей и общества в целом.

Проблема пропавших без вести является одной из наиболее серьёзных проблем, возникающих в ходе вооружённых конфликтов, и должна рассматриваться как глобальный вызов, затрагивающий жизни людей в различных регионах мира. В этой связи установление судеб пропавших без вести остаётся одним из важнейших приоритетов Азербайджана в постконфликтный период. В связи с прежним конфликтом пропавшими без вести числятся более 4 000 человек, в том числе 288 женщин, 71 ребёнок и 319 пожилых людей.

После освобождения оккупированных территорий поисковые работы были активизированы. На сегодняшний день обнаружены останки 913 человек, личности 328 из них установлены с помощью анализа ДНК и судебно-медицинских методов. Останки 273 установленных лиц переданы их семьям для проведения похоронных обрядов.

Кроме того, после окончания конфликта были обнаружены 32 массовых захоронения, в которых найдены останки 253 человек. Эти захоронения служат дополнительным свидетельством преднамеренных убийств гражданских лиц и других лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права.

Предоставление всей необходимой информации о местах захоронения, особенно о массовых захоронениях, открытие архивов и сбор свидетельских показаний относятся к числу мер, необходимых для реализации права семей пропавших без вести знать правду. Передача всей имеющейся информации о пропавших без вести является не только юридическим обязательством и гуманитарной ответственностью, но и практическим проявлением приверженности миру, а также способствует укреплению взаимного доверия.

В рамках своих международных усилий Азербайджан регулярно выступает с инициативами по принятию резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, касающихся пропавших без вести. Кроме того, ежегодная международная конференция "Бакинский диалог по пропавшим без вести" направлена на решение этой гуманитарной проблемы посредством укрепления международного сотрудничества. Четвёртая конференция состоялась с 7 по 10 октября 2026 года под девизом "Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов решения проблемы пропавших без вести".

Организация Объединённых Наций и другие соответствующие международные организации должны играть более активную роль в проведении поисковых работ, содействии обмену информацией, развитии экспертного потенциала в области судебно-медицинской экспертизы, а также расширении поддержки пострадавших семей в рамках своих соответствующих мандатов.

В заключение хотел бы отметить, что Азербайджан продолжит мобилизовать все свои ресурсы для установления истины о судьбах людей, местонахождение которых до сих пор остаётся неизвестным", - отметил Шахрияр Гаджиев.