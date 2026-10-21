Медленный интернет может быть связан с одной незаметной проблемой

Снижение скорости проводного интернета может быть связано с повреждением сетевого кабеля, даже если он внешне выглядит исправным.

Как передает Day.Az, об этом пишет MakeUseOf.

Журналист издания Манувирадж Годара столкнулся с такой проблемой после перехода с тарифа на 50 Мбит/с на подключение со скоростью 150 Мбит/с. Несмотря на увеличение скорости, результаты тестов не превышали 100 Мбит/с. Причину удалось обнаружить после проверки оборудования: старый кабель был поврежден и передавал данные медленнее, чем должен.

Проверить скорость подключения компьютера к сети можно самостоятельно. Для этого на Windows нужно открыть "Панель управления", перейти в раздел "Сеть и Интернет", затем выбрать "Центр управления сетями и общим доступом". После этого следует нажать правой кнопкой мыши на подключение Ethernet, открыть пункт "Состояние" и посмотреть значение в строке "Скорость".

Годара заменил старый кабель новым, после чего скорость соединения с роутером восстановилась до 1 Гбит/с. По предположению журналиста, внутренние проводники кабеля могли повредиться из-за механического воздействия: на него неоднократно наезжали колесики кресла и зажимала дверь.

При этом причиной ограничения скорости могут быть и другие элементы оборудования, в том числе сетевой адаптер компьютера, порт роутера или промежуточные устройства. Поэтому при проблемах с интернетом стоит проверить не только настройки подключения, но и состояние кабеля.