В трех районах Баку не будет света

В трех районах Баку 21 октября временно отключат электричество.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 21 октября в ряде районов Ясамальского, Низаминского и Бинагадинского районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.

Отмечается, что работы проводятся на обслуживаемых территориях районных управлений энергоснабжения и сбыта с целью повышения качества и надежности электроснабжения абонентов, а также сокращения потерь электроэнергии.

В Ясамальском районе в связи с ремонтом трансформаторной подстанции с 10:00 до 13:00 подачу электричества ограничат на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасанбека Зардаби, Хагани Дадашова, Хыдыра Мустафаева и Мирали Сеидова.

В Низаминском районе с 09:00 до 14:00 кратковременные перебои с электроснабжением возможны на отдельных участках улицы Бахруза Нуриева, а также проспектов Бабека и Гара Гараева. В это время будут проверять релейную защиту и автоматику.

В Бинагадинском районе с 09:00 до 14:00 ограничат подачу электроэнергии на некоторых участках улицы Мир Джалала в 9-м микрорайоне. Там проведут ремонтные и профилактические работы на трансформаторной подстанции.

В компании отметили, что работы направлены на повышение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на электроэнергию.