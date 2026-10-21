В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО

Фестиваль оливок, который пройдет 23-25 октября на территории Приморского национального парка, не только познакомит посетителей с различными видами оливковой продукции, но и порадует их интересной концертной программой.

Как передает Day.Az, цель фестиваля, приуроченного к началу сезона сбора оливок, - популяризация древних традиций оливководства Азербайджана, ознакомление с местными производителями и оказание им поддержки, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере.

Фестиваль пройдет при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, а также при спонсорской поддержке производителей оливковой продукции Absheron Olive Gardens и Olivea.