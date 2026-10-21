Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к населению в связи с защитой окружающей среды.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, с целью предотвращения выбросов вредных веществ в атмосферу от автомобилей дорожная полиция совместно с соответствующими структурами вновь запустило месячник "Чистый воздух".

Основная цель этой профилактической кампании заключается не только в предотвращении эксплуатации автомобилей, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества в объемах, превышающих установленные нормы. Мероприятие также предусматривает проведение разъяснительных бесед с водителями, а также физическими и юридическими лицами, занимающимися пассажирскими и грузовыми перевозками. Им расскажут о вреде, который эксплуатация неисправных транспортных средств наносит окружающей среде, а также жизни и здоровью людей.

"В целях обеспечения права общества на жизнь в здоровой окружающей среде дорожная полиция вновь призывает водителей, физических и юридических лиц эксплуатировать находящиеся в их пользовании транспортные средства в технически исправном состоянии. Одновременно обращаем внимание на то, что нарушения правил в этой сфере влекут за собой административную ответственность", - подчеркивается в обращении.