ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ

Европейский союз (ЕС) предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк (ExImBank), ориентированный на поддержку малых и средних предприятий (МСП).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в подготовленном при поддержке ЕС отчете "Исследование торгового сектора - развитие торгового сектора Азербайджана: политика, ограничения и возможности".

Согласно результатам исследования, значительная часть экспортеров как товаров, так и услуг сталкивается с ограниченной доступностью или отсутствием доступа к услугам торгового финансирования. При этом, как отмечается в отчете, такие финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Всемирный банк, Азиатский банк развития и Черноморский банк торговли и развития, предоставляют азербайджанским экспортерам инструменты торгового финансирования.

"Поскольку ресурсы международных финансовых институтов, выделяемые на торговое финансирование, распределяются через коммерческие банки, существует вероятность их использования для целей, не связанных с финансированием экспорта. В этой связи было бы целесообразно усилить контроль за целевым использованием средств торгового финансирования и организовать информационные программы для экспортеров в этой сфере. Было бы целесообразно создать финансовый инструмент в форме Азербайджанского фонда страхования экспортных кредитов и факторинга или Экспортно-импортного банка (ExImBank)", - говорится в отчете.

Авторы документа считают, что такой фонд мог бы предоставлять страхование экспортных контрактов, предэкспортное финансирование и факторинговые услуги по низким процентным ставкам малым и средним предприятиям, экспортирующим ненефтяные товары и услуги.