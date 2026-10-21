ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров"

Европейский союз предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" (Export Mentorship Network), которая поможет компаниям выходить на новые рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в подготовленном при поддержке ЕС отчете "Исследование торгового сектора - развитие торгового сектора Азербайджана: политика, ограничения и возможности".

Согласно отчету, в последние годы ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился.

"Однако ненефтяной экспорт по-прежнему сосредоточен на ограниченном числе товарных групп и рынков. Поэтому целесообразно реализовывать меры, направленные не только на увеличение объемов экспорта, но и на расширение товарной диверсификации, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и выход на новые рынки. Экспортеры сталкиваются с различными трудностями при выходе на зарубежные рынки, получении рыночной информации и налаживании деловых связей. В то же время в 2023 году Азербайджан экспортировал товары в 121 страну, что составляет около 60% стран мира. В этой связи целесообразно создать "Сеть наставников для экспортеров", объединив компании и предпринимателей, имеющих успешный опыт работы на нетрадиционных рынках, таких как Юго-Восточная Азия, страны Персидского залива, Африка и Латинская Америка", - говорится в отчете.

Кроме того, авторы документа считают целесообразным рассмотреть возможность введения адресных налоговых льгот и других мер поддержки для компаний, которые выходят на новые рынки или начинают поставлять на международные рынки новые виды продукции.

В отчете также подчеркивается необходимость повышения осведомленности экспортеров о требованиях к сертификации и процедурах подтверждения соответствия, а также расширения практического обучения и доступа к информационным ресурсам.

По мнению авторов, развитие практического обучения, консультационных услуг и информационных механизмов в этой сфере поможет компаниям адаптироваться к требованиям развитых рынков, в том числе стран Европейского союза.