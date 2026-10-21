В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов

В полицию поступили обращения о присвоении денежных средств граждан под предлогом выполнения строительных и ремонтных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в ходе расследования установлено, что руководитель одной из строительных компаний Эльсевар Алиев получил от гражданина 888 731 манат на ремонт частного жилого дома, однако не выполнил предусмотренные работы в полном объеме. Согласно заключению экспертизы, общая стоимость выполненных по указанному адресу строительных работ составила 317 160 манатов. Оставшиеся средства мужчина присвоил.

Кроме того, было рассмотрено обращение другого пострадавшего, который сообщил, что руководитель компании получил от него частями 450 тысяч манатов на строительство и ремонт, но оставил работы незавершенными. Этот гражданин признан потерпевшим в рамках расследования, назначены соответствующие экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Эльсевар Алиев был привлечен к делу в качестве обвиняемого, однако скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. В результате оперативных мероприятий полиции его задержали и доставили к следователям.

Расследование продолжается.