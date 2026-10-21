Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО

как прошел первый День города - ФОТО

В Зангилане впервые отметили День города.

Праздник объединил искусство, творчество и музыку. Жители и гости города смогли увидеть работы фотографов и юных художников, принять участие в мастер-классах и насладиться концертной программой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства культуры Азербайджана.

День города Зангилан отмечается 20 октября согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Праздничные мероприятия были организованы Министерством культуры при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Праздничная программа началась с театрального представления. На сцене Конгресс-центра Зангилана артисты Гянджинского государственного национального драматического театра представили спектакль "Кот в сапогах", поставленный по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. Режиссером-постановщиком выступил Эльшад Ахмедов.

История находчивого Кота в сапогах увлекла юных зрителей в мир сказки. Спектакль посмотрели дети, вернувшиеся вместе с родителями в родной Зангилан. Постановка вызвала у них живой интерес и подарила яркие впечатления.

Большой интерес вызвала и фотовыставка "Зангилан: на крыльях времени", организованная Министерством культуры и Союзом фотографов Азербайджана. В экспозиции были представлены работы Эльмана Гусейнова, Расула Рагимова, Азера Ибрагимова, Сиявуша Гусейнли, Нигяр Ахмедовой, Гусейна Искендерова, Эльгиза Набили, Заки Солтана, Романа Исмаилова, Амиры Сулейман и Мирнаиба Гасаноглу.

Фотографы представили собственный взгляд на Зангилан, запечатлев его историю, природную красоту, современный облик и изменения, происходящие в городе в ходе восстановления. Каждая работа стала своеобразным рассказом о земле, которая хранит память о прошлом и уверенно смотрит в будущее.

Также состоялись мастер-классы по изобразительному искусству. Под руководством профессиональных художников Парвиза Алекберли и Фидан Абидовой дети учились передавать красоту родных пейзажей. Изображая чинары - природный символ края, исторические памятники и национальные символы Азербайджана, юные художники проявляли фантазию и выражали любовь к родной земле.

С фотовыставкой и детскими рисунками ознакомились представители общественности и гости праздника. Им рассказали об авторах фотографий и работах юных художников.

Кульминацией праздничного дня стал концерт с участием Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Музыкальная программа открылась сюитой "Родина" Тельмана Гаджиева, задавшей торжественный тон вечеру.

Перед зрителями выступили народная артистка Гюляз Мамедова, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Севиндж Сариева, Годжак Аскерова и Алмаз Оруджева. На сцену также вышли группа "Гая", заслуженный артист, кеманчист Эльнур Ахмедов, и заслуженный артист, тарист Шахрияр Иманов.

Концерт посетили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и жители района.

Вечер сопровождался азербайджанскими песнями и мелодиями, знакомыми многим с детства. Зрители тепло встречали выступления артистов и поддерживали их аплодисментами.

Завершился День города красочным фейерверком. Небо над Зангиланом озарилось разноцветными огнями, напоминая о дне освобождения города.

Праздник объединил театр, фотографию, живопись и музыку. Для жителей, вернувшихся на родную землю, и их детей этот день стал возможностью вновь почувствовать связь с родным краем и гордость за него.