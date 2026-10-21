В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей

Частный сектор играет важную роль в сохранении института семьи и формировании фундамента здоровых ценностей общества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала менеджер по инновациям "PASHA Financial Holding" Ульвия Мехралиева в ходе выступления на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

Она отметила, что искусственный интеллект уже начал играть существенную роль в формировании и распределении времени как на индивидуальном уровне, так и внутри семьи.

"Наличие у детей онлайн-репетиторов, говорящих на их родном языке, а также цифровых ассистентов, автоматически регулирующих повседневные коммунальные платежи и рутинные задачи, существенно экономит время родителей. Однако ключевой вопрос заключается в том, будет ли сэкономленное время снова направлено на семью или же в другие сферы - и решающей стороной здесь выступают именно родители. Увеличение разрыва в цифровых знаниях между родителями и детьми может сузить сферу их общения. Поэтому повышение цифровой грамотности взрослых крайне важно. Бесконтрольная и неосознанная публикация персональных данных в интернете может привести к серьезным проблемам внутри семьи", - сказала она.

По словам У. Мехралиевой, эксперты считают, что технологические компании при выводе любого продукта на рынок должны учитывать не только создаваемые им возможности, но и потенциальные риски, а также совместно с обществом работать над их устранением.