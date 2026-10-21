Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО

21 октября делегация представителей конституционных судов стран-членов и наблюдателей Конференции конституционных юрисдикций тюркского мира (TÜRK-AY) посетила город Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках визита делегация посетила Карабахский университет.

Члены делегации ознакомились с современными образовательными и научными возможностями, созданными в этом высшем учебном заведении. Затем состоялась встреча со студентами юридического факультета Карабахского университета.

В ходе встречи прошел обмен мнениями по вопросам конституционного правосудия, развития правовой системы и вызовам, возникающим в сфере права на современном этапе. Члены делегации ответили на вопросы студентов. Встреча имела важное значение с точки зрения ознакомления молодых юристов с международным опытом, повышения их правовых знаний и профессионального развития.

После встречи в университете гости подробно ознакомились с городом Ханкенди, масштабными строительно-созидательными работами и реконструкцией, проводимыми здесь, в том числе работами по благоустройству, обновлению инфраструктуры и формированию современной городской среды.

Напомним, что с 19 по 22 октября в Баку проходит "круглый стол" TÜRK-AY на тему "Роль искусственного интеллекта в деятельности конституционных судов", в котором принимают участие делегации конституционных судов Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Конституционного суда Пакистана и Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра, обладающих статусом наблюдателя.