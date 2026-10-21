В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков

В соцсетях Италии распространяются призывы организовать в стране новые беспорядки 24 октября. Об этом пишет La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В социальных сетях обещают, что 24 октября состоится "второй раунд", и гнев вновь разгорится из-за "репрессивных правительственных указов". Он будет вызван социальными волнениями, снова окажется непредсказуемым, в значительной степени спонтанным, без определенной цели или общего направления. Однако на этот раз будет хуже: даже на улицах опасаются столкновения противоборствующих сторон", - отметило СМИ.

Газета также рассказала, что некоторые протестующие намерены организовать и мирные демонстрации, чтобы напомнить о причинах протестов, среди которых высокая стоимость жизни, высокая арендная плата, низкие зарплаты и безработица.

На плакатах недавно сформированного "Движения 17 октября", которое координирует протесты в Европе, указано, что акции планируется проводить каждую субботу в 15 часов. И в агитации указаны такие города, как Рим, Турин, Милан, Болонья, Падуя, Триест, Римини, Неаполь и Флоренция.

Кроме того, издание отметило, что члены правых сил призывают патриотов противостоять грабителям и левым протестующим на улицах.