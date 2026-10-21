В ряде городов Франции ввели комендантский час

После насилия в ходе акций протеста во Франции ряд политиков призвали ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что будет действовать решительно для восстановления общественного порядка. Он объявил о введении комендантского часа в некоторых городских центрах в целях предотвращения новых погромов. Глава правительства также не исключил возможности объявления чрезвычайного положения в случае возникновения необходимости.

Многие политики также потребовали рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайного положения. Их призывы связаны с мародерством в магазинах, поджогов здания муниципалитета и наличием пострадавших во время беспорядков 17 октября.

Какие полномочия дает чрезвычайное положение?

Согласно принятому во Франции в 1955 году закону, при серьезной угрозе общественному порядку или возникновении событий, которые по своему характеру и масштабу считаются крупным бедствием, решением Совета министров может быть объявлено чрезвычайное положение. Этот режим облегчает применение мер, связанных с комендантским часом и запретом на проведение собраний, позволяет проводить административные обыски без решения суда и применять более гибкие меры домашнего ареста.

Адвокат по общественному праву Антуан Фюре считает, что события 17 октября могут служить основанием для введения такого режима. В качестве примера он привел беспорядки, произошедшие во Франции в 2005 году.

Существующие возможности и выжидательная позиция правительства

Профессор Университета Гренобль Альпы Серж Слама напомнил, что большинство мер, предусмотренных в рамках чрезвычайного положения, уже существуют в обычном законодательстве. По его словам, префектуры могут вводить ограничения на передвижение и запрещать демонстрации и без объявления чрезвычайного положения.

Он также обратил внимание на психологическое воздействие чрезвычайного положения, заявив, что оно посылает обществу сигнал о переживании серьезного кризиса.

Правительство Франции пока занимает выжидательную позицию и отдает предпочтение мерам в рамках действующего законодательства. Премьер-министр страны Лекорню подчеркнул, что чрезвычайное положение - это не политический инструмент, а правовой механизм, применение которого влечет за собой серьезные последствия.