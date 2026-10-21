Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО

21 октября в АМИ Trend состоялась презентация книги ветерана органов безопасности Азербайджана, полковника в отставке Азера Гараева "Взгляд сквозь призму безопасности".

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в нем приняли участие заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиль Микаилова, Новруз Аслан, Амина Агазаде, Севиндж Фаталиева и другие официальные лица, ветераны органов безопасности Азербайджана, общественно-политические деятели, представители СМИ, передает Day.Az.

Открывая мероприятие, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли поприветствовал гостей и отметил, что воспитание молодежи на основе национально-духовных ценностей, а также формирование у нее приверженности принципам государственности являются одними из важнейших задач, стоящих перед обществом в современную эпоху.

По его словам, книга "Взгляд сквозь призму безопасности", автором которой является Азер Гараев, представляет собой сборник статей и интервью, опубликованных в разные годы в местных СМИ. В издании рассматриваются 44-дневная Отечественная война, азербайджано-армянские отношения, вопросы независимости и суверенитета Азербайджана. Основная цель книги - просвещение молодежи, развитие аналитического мышления и формирование ответственного отношения к национальным интересам.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что книга Азера Гараева "Взгляд сквозь призму безопасности" представляет собой не только отчет о его многолетней деятельности, но и отражает историю спецслужб страны, пройденный путь и проделанную работу.

Он подчеркнул, что особую роль в подготовке книги сыграла также Служба государственной безопасности.

По словам Р. Гусейнова, для людей, работающих в сфере государственной безопасности, особое значение имеют преданность и доверие. Он отметил, что Азер Гараев продолжил свою деятельность и после выхода на пенсию, внося вклад в информирование общественности посредством статей, интервью и комментариев в СМИ.

Академик подчеркнул, что в современной информационной среде необходим профессиональный подход к освещению событий, позволяющий противодействовать распространению лжи и искажений. "Многие ложные утверждения и искажения могут получить распространение. Здесь необходим разумный, компетентный профессиональный подход, способный убедить людей", - сказал он.

Р. Гусейнов отметил, что материалы, вошедшие в книгу, имеют историческое значение для будущих поколений. По его словам, издание может использоваться в качестве учебного пособия в Академии СГБ. По его словам, ветеранам органов безопасности следует передавать будущим поколениям в письменной форме свои воспоминания, свидетельства о событиях, очевидцами которых они были, и накопленный опыт.

"Это наша история, история народа, история государства, и необходимо правдиво доносить ее до людей", - отметил он.

Академик также затронул значение Победы, одержанной Азербайджаном в ноябре 2020 года, подчеркнув, что она была достигнута под руководством Президента Ильхама Алиева.

Он сообщил, что часть статей и интервью, собранных в книге, ранее публиковалась в различных газетах, в том числе "Халг газети", "Азербайджан" и "Республика", а также АМИ Trend.

По словам Р. Гусейнова, объединение этих материалов в одной книге позволяет системно представить подход автора к происходившим событиям и отражает его размышления о шагах, предпринятых в ходе сложных исторических процессов в стране.

Депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан отметил, что книга Азера Гараева "Взгляд сквозь призму безопасности" имеет большое значение для правильной и объективной оценки событий прошлого и современности.

По его словам, статьи и аналитические материалы Азера Гараева способствуют информированию общественности и, в частности помогают молодому поколению сформировать правильное представление об исторических событиях.

Депутат отметил, что одна из основных целей деятельности Азера Гараева - защита принципов государственности и просвещение молодежи.

"Освещать исторические события, указывать нашей молодежи правильный путь и помогать ей определять направление движения - сегодня это важная задача старшего поколения", - подчеркнул Н. Аслан.

Он отметил, что понятие государственной безопасности не ограничивается деятельностью спецслужб, а охватывает также экономическую, гуманитарную и политическую сферы.

По мнению депутата, одна из главных особенностей книги заключается в том, что события рассматриваются именно сквозь призму безопасности. Он также отметил важность освещения в издании наследия общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере государственности и успехов, достигнутых Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева.

Н. Аслан высоко оценил публикацию в виде книги аналитических материалов, подготовленных Азером Гараевым за долгие годы.

Он отметил, что подготовка издания потребовала значительных усилий, и подчеркнул важность поддержки и профессиональной работы при создании книги.

Депутат также выразил благодарность начальнику СГБ Али Нагиеву за поддержку продолжения деятельности Азера Гараева, а АМИ Trend - за доведение аналитических материалов до общественности.

Полковник в отставке Службы государственной безопасности Эльшад Гасанов отметил, что Азер Гараев на протяжении многих лет добросовестно служил государству и государственности, постоянно уделяя внимание и проявляя заботу о молодом поколении.

По его словам, Азер Гараев и сегодня своей публицистической деятельностью вносит вклад в информирование общественности по вопросам государственной безопасности и политики в сфере государственности.

Э. Гасанов отметил, что в статьях и интервью Азера Гараева, опубликованных в различных средствах массовой информации, анализируется государственная политика и комментируются происходящие события. "Мы и сегодня работаем на благо нашего государства и государственности, анализируем его политику и доносим ее до читателей, молодого поколения", - подчеркнул он.

Полковник в отставке заявил, что деятельность ветеранов органов безопасности и сегодня служит интересам государства. Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся в соседних регионах войны, в Азербайджане сохраняется стабильность, в стране ведется созидательная работа, а возвращение населения на освобожденные от оккупации территории продолжается.

По словам Э. Гасанова, освещение этих процессов в публицистических материалах и интервью Азера Гараева имеет большое значение как для общественности в целом, так и для молодого поколения в частности.

Директор Студии общественно-политических программ Азербайджанского телевидения, заслуженный журналист Тофиг Аббасов заявил, что книга Азера Гараева "Взгляд сквозь призму безопасности" представляет собой важное издание, объединяющее опыт специалистов по безопасности и журналистов.

По его словам, главной ценностью для обеих сфер является информация, а ее правильный анализ способствует глубокому пониманию вопросов безопасности. Т. Аббасов отметил, что книга объединяет материалы, накопленные за многие годы, и отражает стратегическое значение вопросов безопасности в современную эпоху.

"Этот труд, ставший результатом деятельности Азера Гараева, в буквальном смысле должен стать настольной книгой", - подчеркнул он.

По мнению журналиста, представленные в издании материалы ценны с точки зрения анализа событий, оценки возможных рисков и понимания важности превентивных мер.

Он отметил, что сотрудники органов безопасности постоянно находятся на переднем рубеже, работая над своевременным выявлением возможных рисков и предотвращением угроз.

Т. Аббасов высоко оценил то, что в книге отражен опыт, накопленный Азером Гараевым как в идеологической, так и в практической деятельности, и отметил, что издание также способствует работе журналистов.

Автор книги Азер Гараев подчеркнул, что АМИ Trend внесло значительный вклад в подготовку издания.

По его словам, в книге собраны написанные им в разные годы статьи, интервью на телевидении и материалы, опубликованные в газете "Республика".

А. Гараев отметил, что основная цель книги - продемонстрировать подход к событиям и процессам сквозь призму безопасности.

"Я рассматриваю все, что происходит в государстве, сквозь призму безопасности. Будь то политика, экономика или гуманитарные вопросы - ко всему этому я подхожу с точки зрения безопасности", - подчеркнул он.

Автор книги отметил, что безопасность является одним из основных условий развития государства.

Он также затронул нынешнюю ситуацию в сфере безопасности Азербайджана, отметив важность сохранения стабильности и мирной жизни в стране, несмотря на продолжающиеся в регионе войны.

А. Гараев подчеркнул роль общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении и развитии органов безопасности, отметив, что великий лидер постоянно уделял внимание этой сфере. Он также отметил значение Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева в подготовке профессиональных кадров.

В ходе мероприятия также выступили ветераны органов безопасности Азербайджана Азер Герайзаде, Агалар Алиев, Алигейдар Дадашов и Джаваншир Велиев. Они рассказали о многолетнем служебном пути Азера Гараева, его преданности принципам государственности и профессиональной деятельности, а также об историческом и просветительском значении книги "Взгляд сквозь призму безопасности".

Выступавшие подчеркнули важность издания для информирования общественности по вопросам безопасности, сохранения исторического опыта и просвещения молодого поколения.

В заключительном выступлении заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли отметил, что книга Азера Гараева "Взгляд сквозь призму безопасности" - не первое издание, представленное им читателям. По его словам, ранее также была опубликована книга под названием "Тегеран-43".

С. Керимли подчеркнул, что Азер Гараев уже приступил к работе над следующей книгой. Он добавил, что в будущем ожидается проведение презентации нового издания автора.