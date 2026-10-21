Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО

Тридцати семьям, проживающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в рамках программы самозанятости передали племенных коров симментальской и голштинской пород.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом в среду заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Хасил Аббасов.

По его словам, впервые предоставление племенных животных симментальской и голштинской пород в рамках направления животноводства программы самозанятости началось с освобожденных территорий. На первом этапе коров передали жителям Агдамского, Ходжалинского и Лачинского районов. Каждая семья получила по две племенные коровы.

На мероприятии по передаче животных, состоявшемся в селе Хыдырлы Агдамского района, было отмечено, что инициатива направлена на реализацию экономического потенциала освобожденных от оккупации территорий, развитие сельского хозяйства и поддержку местного населения в создании собственных хозяйств.

Хасил Аббасов отметил, что содержание животных симментальской и голштинской пород требует специально оборудованных коровников и тщательного ухода. В связи с этим совместно с командой Агентства аграрных услуг в хозяйствах семей, которым планировалось передать животных, провели мониторинг и оценку, а также определили хозяйства, соответствующие необходимым требованиям.

Он выразил уверенность в потенциале освобожденных территорий и надежду на то, что переданные животные будут способствовать развитию хозяйственной деятельности семей.

Отметим, что к настоящему времени в рамках программы самозанятости для 1 116 жителей, переселившихся на освобожденные территории, созданы малые предприятия. Из них 661 предприятие относится к сельскохозяйственной сфере, а 455 - к производству и сфере услуг.

Передача племенных животных направлена на расширение хозяйственной деятельности участников программы самозанятости, повышение производительности и создание условий для получения стабильного дохода.

В ближайшие дни предоставление активов в рамках нового пакета продолжится также в Ходжавендском и Агдеринском районах.