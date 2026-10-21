Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО

Азербайджан и Индонезия обсудили подготовку к 16-му саммиту глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в 2027 году в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, этот вопрос был поднят на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с генеральным директором управления по делам Азии, Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений между Азербайджаном и Индонезией, а также возможности расширения политического диалога.

Была подчеркнута важность расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, туризма, образования и гуманитарного сотрудничества, а также активизации взаимных визитов и укрепления институциональных связей.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), ОИС, Движения неприсоединения, D-8, АСЕАН и других международных платформ. Была отмечена важность продолжения диалога и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Одной из ключевых тем обсуждения стала подготовка к 16-му саммиту глав государств и правительств ОИС, который пройдет в Азербайджане в 2027 году.

Также была отмечена значимость сотрудничества Азербайджана с пятью странами Центральной Азии в формате C6, укрепления региональной связуемости, расширения транспортно-транзитных возможностей и развития торгово-экономических связей.

На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Индонезии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, индонезийскую - генеральный директор управления по делам Азии, Тихоокеанского региона и Африки МИД Санто Дармосумарто.