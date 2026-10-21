Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев

Узбекистан реализует проект по добыче золота совместно с Азербайджаном в Кашкадарьинской области.

Как передает Day.Az, об этом стало известно 21 октября в ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в регион для ознакомления с проектами в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, говорится в сообщении пресс-службы Президента Узбекистана.

Проект по добыче золота планируется реализовать в Китабском районе.

В Шахрисабзском районе российские инвесторы намерены построить туристический комплекс стоимостью 300 млн долларов, включающий в себя канатную дорогу, гостиницу и горнолыжный курорт.

В ходе поездки Мирзиёев отметил, что за последние пять лет в Кашкадарьинскую область было направлено 20 трлн сумов (около 1,6 млрд долларов) инвестиций, а объем привлеченных иностранных инвестиций достиг 7 млрд долларов. По его словам, в регионе запущены тысячи проектов по глубокой переработке сырья, а доходы на душу населения выросли втрое.

"Теперь необходимо глубоко перерабатывать выращенную продукцию в самой области и создавать условия для того, чтобы жители региона получали достойные доходы", - заявил Мирзиёев.

Президент поблагодарил зарубежных партнеров и инвесторов за вложения в развитие региона, внедрение новых технологий и инноваций. Он также выслушал их предложения по дальнейшему развитию области.

"2027 год станет годом развития Кашкадарьи на основе современной промышленности и агротехнологий", - заявил Мирзиёев.

Затем Президент, нажав символическую кнопку, дал старт строительству дополнительных объектов.