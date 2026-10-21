https://news.day.az/officialchronicle/1868598.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября встретилась в городе Самарканд (Узбекистан) с первой леди Республики Зимбабве Оксилией Мнангагвой.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября встретилась в городе Самарканд (Узбекистан) с первой леди Республики Зимбабве Оксилией Мнангагвой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросу расширения двусторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Зимбабве.
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