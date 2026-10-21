ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможности финансирования проектов в сфере транспортной связанности Азербайджана, в том числе железной дороги Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду заявила руководитель регионального представительства ЕИБ по Южному Кавказу (Тбилиси) Стелла Ренита на бизнес-форуме ЕС - Азербайджан 2026 в Баку.

По ее словам, в настоящее время банк изучает инвестиционные возможности в сфере транспортной связанности Азербайджана, включая конкретные проекты, такие как железная дорога Север-Юг.

"Мы также рассматриваем другие направления связанности. Речь идет не только о транспортной инфраструктуре, но и об энергетике, а также цифровой сфере", - отметила она.

В качестве примеров рассматриваемых проектов С.Ренита назвала проект цифровой связанности Черного моря и проект "Каспийско-Черноморский зеленый энергетический коридор".

По ее словам, на следующий день после форума должна состояться презентация технико-экономического обоснования последнего проекта, в котором участвует ЕИБ.

Говоря о деятельности банка в регионе, она сообщила, что объем его кредитного портфеля в странах Южного Кавказа составляет около 4 миллиардов евро. Значительная часть финансирования направляется на инфраструктурные проекты, в частности на строительство дорог.

В качестве примера Ренита привела автомагистраль Восток - Запад в Грузии, являющуюся частью Среднего коридора. По ее словам, ЕИБ инвестировал в этот проект около 1 миллиарда евро.

"Банк поддерживает частный сектор преимущественно посредством кредитования через местные банки, которые направляют средства малым и средним предприятиям. Около 120 предприятий уже воспользовались финансированием ЕИБ.

Банк также предоставляет техническую помощь при подготовке и реализации проектов. В Азербайджане такая помощь, в частности, была оказана для оценки безопасности коридора Бёюк-Кесик, что должно стать основой для дальнейшей реализации проекта.

ЕИБ сотрудничает с другими международными финансовыми институтами и участвует в совместном финансировании проектов. В частности, у банка есть соглашение о взаимном доверии с Европейским банком реконструкции и развития, которое упрощает подготовку и реализацию проектов, в том числе в части закупочной документации", - сказала она.