Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции
В Азербайджане 31 гражданина Турции объявили нежелательными лицами и запретили им въезд в страну
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявление МИД Азербайджана.
"С учетом заявлений, распространенных через различные социальные сети и интернет-платформы и направленных против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджанской Республики, а также призывов к насильственной смене власти, проявлениям насилия на почве религиозного радикализма и разжиганию религиозной ненависти и вражды, перечисленные ниже граждане Турецкой Республики в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики объявлены "нежелательными лицами". Им запрещен въезд на территорию Азербайджана.
Ахмет Барыш Ийисон - руководитель компании İyison Medya и проекта Gazeteciabi.
Джем Озйурт - блогер.
Акын Дуру - сотрудник TV8 и Acunmedya.
Дурсун Экер - журналист, File Prodüksiyon Hizmetleri.
Адем Озкёсе - журналист, политический аналитик, писатель.
Мухаммед Эмин Йылдырым - представитель журнала и медиагруппы Köklü Değişim в Стамбуле.
Джунейт Сезер - блогер, социолог, публицист и политический аналитик.
Серхат Коюнджу - общественный деятель.
Микаил Аййылдыз - религиозный автор и исследователь.
Ахи Аратоглу - автор исследовательских работ, поэт и социолог.
Мухаррем Чавуш - председатель молодежного крыла Партии справедливости и развития (AK Parti) в районе Босфор (2020-2025 годы).
Фатих Эрбакан - председатель партии Yeniden Refah.
Яхья Уграш - заместитель председателя партии HÜDA PAR.
Айдын Бинбога - экономист, политик.
Хаккы Эрен - журналист журнала Köklü Değişim.
Саит Сейитоглу - руководитель финансового и административного отдела отделения партии HÜDA PAR в провинции Батман.
Мехмет Бойнукалын - профессор теологии Университета Мармара, имам-хатиб мечети Айя-София.
Окан Айташ - журналист, владелец компании Finansopia Medya.
Мерт Армаган - журналист.
Яшар Явуз - журналист изданий Yeni Şafak, Diriliş Postası и Referans.
Ахмет Сырры Арвас - поэт, журналист, писатель.
Юсуф Каплан - писатель, журналист.
Эрдинч Тегмен - владелец Erte Medya.
Ахмет Чакар - бывший депутат.
Халил Атакан Ай - теолог.
Исмаил Кылычарслан - TV NET, газета Yeni Şafak.
Мурат Шахин - ведущий программы на Akit TV.
Ирфан Кая Улгер - ведущий программы на Akit TV.
Фатин Дагистанлы - ведущий программы на Akit TV.
Омер Улуташ - председатель партии Toprak.
Омер Фарук Гергерлиоглу - депутат парламента.
В дальнейшем в ответ на призывы, направленные против Азербайджанской Республики, и деятельность, способствующую разжиганию вражды, принятие соответствующих мер будет продолжено", - говорится в заявлении.
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