Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции

В Азербайджане 31 гражданина Турции объявили нежелательными лицами и запретили им въезд в страну

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявление МИД Азербайджана.

"С учетом заявлений, распространенных через различные социальные сети и интернет-платформы и направленных против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджанской Республики, а также призывов к насильственной смене власти, проявлениям насилия на почве религиозного радикализма и разжиганию религиозной ненависти и вражды, перечисленные ниже граждане Турецкой Республики в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики объявлены "нежелательными лицами". Им запрещен въезд на территорию Азербайджана.

Ахмет Барыш Ийисон - руководитель компании İyison Medya и проекта Gazeteciabi.

Джем Озйурт - блогер.

Акын Дуру - сотрудник TV8 и Acunmedya.

Дурсун Экер - журналист, File Prodüksiyon Hizmetleri.

Адем Озкёсе - журналист, политический аналитик, писатель.

Мухаммед Эмин Йылдырым - представитель журнала и медиагруппы Köklü Değişim в Стамбуле.

Джунейт Сезер - блогер, социолог, публицист и политический аналитик.

Серхат Коюнджу - общественный деятель.

Микаил Аййылдыз - религиозный автор и исследователь.

Ахи Аратоглу - автор исследовательских работ, поэт и социолог.

Мухаррем Чавуш - председатель молодежного крыла Партии справедливости и развития (AK Parti) в районе Босфор (2020-2025 годы).

Фатих Эрбакан - председатель партии Yeniden Refah.

Яхья Уграш - заместитель председателя партии HÜDA PAR.

Айдын Бинбога - экономист, политик.

Хаккы Эрен - журналист журнала Köklü Değişim.

Саит Сейитоглу - руководитель финансового и административного отдела отделения партии HÜDA PAR в провинции Батман.

Мехмет Бойнукалын - профессор теологии Университета Мармара, имам-хатиб мечети Айя-София.

Окан Айташ - журналист, владелец компании Finansopia Medya.

Мерт Армаган - журналист.

Яшар Явуз - журналист изданий Yeni Şafak, Diriliş Postası и Referans.

Ахмет Сырры Арвас - поэт, журналист, писатель.

Юсуф Каплан - писатель, журналист.

Эрдинч Тегмен - владелец Erte Medya.

Ахмет Чакар - бывший депутат.

Халил Атакан Ай - теолог.

Исмаил Кылычарслан - TV NET, газета Yeni Şafak.

Мурат Шахин - ведущий программы на Akit TV.

Ирфан Кая Улгер - ведущий программы на Akit TV.

Фатин Дагистанлы - ведущий программы на Akit TV.

Омер Улуташ - председатель партии Toprak.

Омер Фарук Гергерлиоглу - депутат парламента.

В дальнейшем в ответ на призывы, направленные против Азербайджанской Республики, и деятельность, способствующую разжиганию вражды, принятие соответствующих мер будет продолжено", - говорится в заявлении.