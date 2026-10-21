Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
21 октября Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в мире в сфере энергетики, существующих вызовах и путях их решения.
В ходе беседы с чувством удовлетворения упоминался официальный визит Президента Северной Македонии в Азербайджан, было отмечено, что он внес вклад в укрепление дружественных отношений и взаимопонимания между нашими странами.
Главы государств договорились о продолжении и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией в энергетической сфере.
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